20:38, 4 марта 2026Спорт

Пьяный турист нанес тяжелую травму участвовавшей в Олимпиаде сноубордистке

Пьяный турист нанес травму участвовавшей в Олимпиаде сноубордистке Замфировой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Пьяный турист нанес тяжелую травму участвовавшей в Олимпиаде-2026 болгарской сноубордистке Малене Замфировой. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка готовилась к этапу Кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине, когда на склоне ей в спину врезался нетрезвый турист на лыжах. В результате 16-летняя сноубордистка получила множественные переломы и была госпитализирована на вертолете.

Замфирова перенесла несколько операций. В данный момент состояние болгарской спортсменки оценивается как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время ее перевезут в одну из австрийских клиник, где она продолжит лечение.

Замфирова принимала участие в Олимпийских играх-2026. Сноубордистка финишировала девятой в параллельном гигантском спуске.

На Олимпиаде-2026 австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею во время тренировки. Австралиец упал на склоне и не сразу обратился за медицинской помощью. Когда Болтона доставили в больницу, врачи диагностировали у него два перелома в шейном отделе позвоночника.

