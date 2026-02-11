Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

Австралийский сноубордист Кэм Болтон был госпитализирован с серьезной травмой на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен получил повреждение 9 февраля после падения, но обратился к врачам только на следующий день из-за усилившихся болевых ощущений в области шеи. Австралийца доставили в больницу на вертолете, обследование выявило у него два перелома шейного отдела позвоночника.

Болтон не сможет выступить на ОИ-2026. Он должен был принять участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу.

Игры в Италии могли стать для 35-летнего австралийца четвертыми в карьере. На счету сноубордиста серебряная медаль чемпионата мира 2025 года.