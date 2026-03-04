Раскрыта реакция Британии на предложения Макрона по ядерному вопросу

Канцелярия Стармера заявила, что Британия поддержит ядерную доктрину Франции

Великобритания намерена поддержать обновленную ядерную доктрину Франции, представленную президентом Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера, передает ТАСС.

«Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам», — сказано в сообщении.

3 марта стало известно, что Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия. В документе сообщается, что стороны создали руководящую группу высокого уровня по ядерному сотрудничеству, которая будет служить двусторонней основой для диалога по вопросам доктрины и координации стратегического сотрудничества.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Германии и Франции в сфере ядерного оружия показывает, что переговоры по стратегической стабильности должны вестись не только с США, но и с Европой.