Мир
17:02, 4 марта 2026

Раскрыта реакция Британии на предложения Макрона по ядерному вопросу

Канцелярия Стармера заявила, что Британия поддержит ядерную доктрину Франции
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Великобритания намерена поддержать обновленную ядерную доктрину Франции, представленную президентом Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера, передает ТАСС.

«Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам», — сказано в сообщении.

3 марта стало известно, что Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия. В документе сообщается, что стороны создали руководящую группу высокого уровня по ядерному сотрудничеству, которая будет служить двусторонней основой для диалога по вопросам доктрины и координации стратегического сотрудничества.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Германии и Франции в сфере ядерного оружия показывает, что переговоры по стратегической стабильности должны вестись не только с США, но и с Европой.

