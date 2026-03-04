Реклама

Раскрыто предложение Ирана ЦРУ

NYT: На второй день операции США Иран предложил ЦРУ закончить войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

На второй день после начала операции США разведка Ирана связалась с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и предложила закончить войну. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«На следующий день после начала атак сотрудники Министерства разведки Ирана косвенно обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта», — утверждается в публикации.

По данным издания, израильские официальные лица, стремящиеся к нанесению максимального ущерба военному потенциалу Ирана, призвали Соединенные Штаты проигнорировать это предложение. В материале подчеркивается, что на данный момент Вашингтон не воспринимает предложение иранской разведки всерьез.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ намерено поставить оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана.

