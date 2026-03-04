Реклама

Россиянам назвали самую модную обувь сезона

Стилист Александр Рогов назвал сапоги на шнуровке самыми модными осенью-2026
Екатерина Ештокина

Фото: Ilya S. Savenok / Stringer / Getty images

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянам самую модную обувь осеннего сезона 2026. Публикация размещена в его Telegram-канале, который читают 185 тысяч пользователей мессенджера.

Эксперт просмотрел показы брендов Elisabetta Franchi, Marni, Prada, Roberto Cavalli, Onitsuka Tiger и Laquan Smith. По его словам, самой популярной моделью станут сапоги на шнуровке.

«Будут ли это более спортивные варианты на плоской подошве как у Onitsuka Tiger или более секси как у Cavalli и Franchi, решать вам. У меня лично в фаворитах Prada и Marni с цветной шнуровой», — заключил он.

В марте Рогов заявил, что каракуль станет популярным у россиян. Специалист выявил тренд на мех ягнят, который на подиумах продемонстрировали дизайнеры марок Marni, Prada и Roberto Cavalli.

