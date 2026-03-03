Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:12, 3 марта 2026Ценности

Каракуль станет популярным у россиян

Стилист Александр Рогов рассказал о популярности вещей из каракуля
Екатерина Ештокина

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о популярности вещей из каракуля. Пост с такой информацией опубликован в его Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

Модный эксперт изучил показы брендов Marni, Prada, Roberto Cavalli и выявил тренд на мех ягнят, который станет актуален у россиян.

Материалы по теме:
Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Грязный шикПочему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
2 декабря 2020
После рейва Почему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
После рейваПочему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
29 января 2018

«Модная Заметка. Писал вам недавно про растущую популярность каракуля. И вот получайте: видим вещи из каракуля на подиуме у лучших из лучших! А мы еще до Парижа "не доехали"!» — написал он.

В феврале Рогов посоветовал носить четыре верха одновременно. По его словам, грядущей весной популярной вновь будет многослойность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Ревва погасил налоговый долг в размере более миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok