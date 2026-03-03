Каракуль станет популярным у россиян

Стилист Александр Рогов рассказал о популярности вещей из каракуля

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о популярности вещей из каракуля. Пост с такой информацией опубликован в его Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

Модный эксперт изучил показы брендов Marni, Prada, Roberto Cavalli и выявил тренд на мех ягнят, который станет актуален у россиян.

«Модная Заметка. Писал вам недавно про растущую популярность каракуля. И вот получайте: видим вещи из каракуля на подиуме у лучших из лучших! А мы еще до Парижа "не доехали"!» — написал он.

В феврале Рогов посоветовал носить четыре верха одновременно. По его словам, грядущей весной популярной вновь будет многослойность.