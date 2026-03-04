Реклама

15:31, 4 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о невидимом враге здоровья зубов

Стоматолог Минко: Зубной камень не защищает эмаль, а вызывает развитие кариеса
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadim Ratnikov / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-хирург, ортопед и главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко развеял распространенный миф о зубном камне. В разговоре с «Лентой.ру» врач также назвал его невидимым врагом здоровья полости рта.

«Зубной камень не делает зубы тверже и не защищает их, как думают некоторые пациенты стоматологических кабинетов. Он вызывает неприятный запах изо рта, кровоточивость и отек десен. Если же своевременно не удалить зубной камень, он запустит ускоренное развитие кариеса», — предупредил Минко.

По его словам, в отложениях зубного камня патогенные бактерии чувствуют себя «крайне вольготно». Они активно размножаются и в процессе выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль. Соответственно, природная защита зубов ослабевает, образуются кариозные полости, то есть, участки с воспалениями, объяснил стоматолог.

Чтобы избежать подобных осложнений, он рекомендовал внимательно относиться к гигиене зубов и обязательно делать профессиональную чистку у стоматолога.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, этот напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Этот эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.

