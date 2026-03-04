Реклама

14:42, 4 марта 2026

Россияне массово устремились в Оман на фоне отмены рейсов из ОАЭ

Россияне массово устремились в Оман на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российские туристы массово устремились в Оман на фоне отмены рейсов из ОАЭ. Об этом рассказала РИА Новости предпринимательница Регина Сафина, проживающая в ближневосточной стране.

«В Омане никогда не было так много русскоязычных туристов, отели забиты под завязку», — поделилась она. По ее словам, из-за эскалации на Ближнем Востоке на границе государства с ОАЭ в настоящее время очень большое количество людей.

Она напомнила, что и дорожный контрольно-пропускной пункт (КПП), и аэропорт столицы страны — города Маската — открыты.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В ведомстве подчеркнули, что туристические агентства обязаны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки.

