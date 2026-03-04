Россияне помогли семье французов с детьми поселиться в переполненный отель в Дубае

Россияне помогли семье французов с двумя маленькими детьми поселиться в переполненный отель в Дубае, ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница Уфы Гулия Саитова рассказала, что после отмены рейсов всех туристов привезли в гостиницы. По ее словам, очередь на заселение в их отель была огромная, и почти весь холл был заполнен людьми.

Соотечественники провели в ожидании около двух часов и заметили в очереди европейцев с мальчиком пяти-шести лет и девочкой чуть постарше. «Дети уже стояли уставшие, измученные. Их стало очень жалко, поэтому предложили пропустить их без очереди, оформить на заселение», — призналась собеседница агентства.

Саитова добавила, что в отеле были туристы из многих стран, но семью французов с детьми пожалели только россияне. «В любой, даже такой сложной ситуации, нужно оставаться человечными, а маленьким детям в такой ситуации еще сложнее», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что англичане приютили семью россиян после ее выселения из отеля в Абу-Даби, ОАЭ. Иностранцы предложили своим знакомым из России пожить у них дома и радушно их приняли.