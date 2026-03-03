Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

Англичане приютили семью россиян после ее выселения из отеля в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом туристка из Москвы Полина рассказала РИА Новости.

Собеседница агентства отправилась в арабскую страну с мужем и девятилетним ребенком. Их тур длился с 23 февраля по 1 марта. В последний день отдыха туроператор написал соотечественникам, что проживание продлено, но не прислал ваучер. Из-за этого персонал не разрешил гостям остаться в номере.

Семье пришлось переехать к друзьям из Англии, которые работают в Абу-Даби и снимают там жилье. «Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол», — призналась Полина.

Ранее сообщалось, что россиян, которые не успели улететь из ОАЭ до закрытия аэропорта, начали выселять из отеля в Дубае. Из-за необходимости срочно покинуть гостиницу у людей началась паника.