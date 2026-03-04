Руководство налоговой службы российского региона подвергли обыскам

СК заподозрил сотрудников УФНС Ингушетии в получении взятки на 45 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Республике Ингушетия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пятеро сотрудников подозреваются в получении взятки и превышении должностных полномочий. Их подвергли обыскам. Двоих арестовали после предъявления обвинения. Речь идет о 49-летнем Тимуре Мальсагове, начальнике отдела выездных налоговых проверок УФНС по Республике, и его заместителе — 30-летнем Адаме Мурзабекове, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Ингушетии. Мера пресечения налоговикам была избрана Магасским судом еще 15 февраля.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2022 года налоговая служба республики провела выездную проверку коммерческой компании и выявила факт получения необоснованной налоговой выгоды в виде применения вычетов по налогу на добавленную стоимость на сумму свыше 277 миллионов рублей.

Представитель компании за взятку в 45 миллионов рублей «купил» молчание проверяющих. Они изготовили подложные документы о нарушениях на сумму в 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Смоленске сотруднице ФНС дали 2,5 года колонии за отпуск в Турции — суд расценил как взятку купленный ей бизнесменом тур стоимостью 180 тысяч рублей.