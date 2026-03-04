Саудовская Аравия сообщила об атаке на крупнейший НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщила об атаке на НПЗ Saudi Aramco

На крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Таннуре была совершена атака. Об этом сообщает Министерство обороны в социальной сети X.

«Попытка нападения на нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре», — сказано в публикации.

Отмечается, что, по предварительным оценкам, атака была совершена с помощью беспилотника и не привела к каким-либо повреждениям.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщало, что Израиль под чужим флагом атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Таннуре, чтобы подставить Иран. «Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под "чужим флагом"», — отметил собеседник агентства, добавив, что объекты Saudi Aramco никогда не были целями Ирана.