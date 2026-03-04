Реклама

Экономика
15:04, 4 марта 2026

Синоптик спрогнозировал ослабление снегопада в Москве

Синоптик Леус: В ближайшие полчаса-час снегопады в Москве ослабеют
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Мощные снегопады в Москве достигли своего пика и ослабеют в ближайшие полчаса-час. Соответствующий прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, снег будет идти с перерывами вплоть до утра четверга, 5 марта. «Время от времени небольшой снег продолжится до конца дня, а также и ближайшей ночью», — поделился информацией он. Помимо этого, Леус продемонстрировал на видео перемещение зоны осадков, которая связана с атмосферным фронтом, на экранах метеорологических радиолокаторов за последние два часа.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина призвала жителей столицы помнить о возможном падении снега и льда с крыш зданий в начале весны и соблюдать осторожность.

