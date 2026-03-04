Реклама

Наука и техника
20:01, 4 марта 2026

Создана защищающая одновременно от вирусов и аллергии вакцина

Science: Новая назальная вакцина защищает от вирусов, бактерий и аллергенов
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Tan_supa / Shutterstock / Fotodom

Американские ученые разработали экспериментальную вакцину, которая может защищать организм сразу от разных респираторных угроз — вирусных инфекций, бактерий и аллергенов. Препарат вводится в виде назального спрея и действует через стимуляцию иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В экспериментах на мышах три дозы вакцины обеспечили защиту от SARS-CoV-2 и других коронавирусов в течение трех месяцев. При этом вирусная нагрузка в легких животных оказалась примерно в 700 раз ниже по сравнению с невакцинированными мышами. Также вакцина ускорила иммунный ответ — если обычно адаптивный иммунитет реагирует на вирус примерно через две недели, то у вакцинированных животных защита начинала формироваться уже через три дня.

Дополнительные тесты показали, что вакцина также снижает риск бактериальных инфекций. В частности, она защищала животных от Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii — бактерий, которые часто вызывают внутрибольничные инфекции и обладают высокой устойчивостью к антибиотикам.

Неожиданным результатом стало снижение аллергической реакции. У вакцинированных мышей, подвергшихся воздействию пылевых клещей, симптомы астмы — воспаление дыхательных путей и повышенная выработка слизи — были значительно слабее. Пока исследования проводились только на животных, и следующим этапом должны стать клинические испытания на людях.

Ранее ученые выяснили, что риск развития аллергии зависит от климата и условий окружающей среды.

