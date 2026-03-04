Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

ТАСС: Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в самолете находятся 117 российских граждан, в том числе 54 ребенка, все они покинули Иран через наземные пункты пропуска.

Борт вылетел в Москву из азербайджанского аэропорта Ленкорани. Вывоз организован в соответствии с указанием президента России Владимира Путина.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следит за процессом вывоза россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

