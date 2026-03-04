Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:10, 4 марта 2026Россия

Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

ТАСС: Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в самолете находятся 117 российских граждан, в том числе 54 ребенка, все они покинули Иран через наземные пункты пропуска.

Борт вылетел в Москву из азербайджанского аэропорта Ленкорани. Вывоз организован в соответствии с указанием президента России Владимира Путина.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следит за процессом вывоза россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Зеленскому стали чаще желать смерти

    Блогершу Лерчек госпитализировали в онкореанимацию

    Американскому сенатору стало «страшнее, чем когда либо» после брифинга по Ирану

    Одна связанная с нижним бельем привычка женщины натолкнула ее бойфренда на мысль об измене

    В Иране заявили о поражении американского эсминца

    Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану

    Из Дубая в Москву вылетел первый с начала конфликта рейс Emirates

    Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

    42-летняя сотрудница школы совратила 15-летнего подростка и насиловала его все лето

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok