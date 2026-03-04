США заявили об уничтожении сотен пусковых установок Ирана

В Пентагоне заявили об уничтожении сотен пусковых установок Ирана

США в ходе атаки на Иран поразили сотни пусковых ракетных установок. Об этом заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер в видеообращении.

«Мы нанесли серьезный ущерб ПРО Ирана и уничтожили сотни иранских пусковых установок для баллистических ракет и дронов», — говорится в заявлении.

По его информации, к ударам по Ирану привлечены бомбардировщики B-1 и B-2, наносящие удары по объектам в глубине страны, а также B-52, который атаковал командные пункты.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».