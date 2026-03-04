Стала известна причина задержания участницы «Съезда народных депутатов»

В Москве назвали причину задержания члена «Съезда народных депутатов» Фильченко

В Москве назвали причину задержания члена «Съезда народных депутатов» (признана в России нежелательной и террористической) Галины Фильченко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину задержали 4 марта. По данным канала, Фильченко — последний участник организации, призывавшей к свержению власти и изменению конституционного строя в России. Она была автором и разработчиком так называемых законодательных актов по местному самоуправлению России. Члены организации, созданной бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов и заочно осужден по террористическим статьям), называли себя новым правительством России в изгнании.

Причиной обысков дома у Фильченко сотрудниками ФСБ может быть ее связь с бывшим депутатом Пономаревым.

Пономарев эмигрировал на Украину и был заочно арестован за распространение фейков о вооруженных силах РФ в 2024 году.