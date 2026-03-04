Реклама

09:57, 4 марта 2026Россия

Стало известно о судьбе двух исчезнувших в российском городе школьниц

Две исчезнувшие в Екатеринбурге школьницы живы, их допрашивают в полиции
Майя Назарова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Две школьницы, исчезнувшие в Екатеринбурге, живы, их допрашивают в полиции. О судьбе юных россиянок стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, в отношении девочек противоправных действий совершено не было. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, почему они отсутствовали.

Волонтеры поясняли, что школьницам удавалось беспрепятственно перемещаться по городу на транспорте. В связи с этим их не могли поймать несколько дней.

Беглянкам 10 и 11 лет. Об их пропаже родители заявили 1 марта.

Еще раньше в Смоленске похищенную девятилетнюю девочку вернули семье. 24 февраля стало известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске. Школьница утром вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы погулять с собакой, и пропала. Питомец при этом вернулся домой. По информации соседей девочки, ее якобы увезли на машине в неизвестном направлении. К поискам ребенка были привлечены волонтеры и полиция.

Пропавшего ребенка обнаружили живой в Смоленске 26 февраля. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку нашли в квартире дома на территории Заднепровского района Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Его задержали.

