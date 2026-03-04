Реклама

Школьник спас себя и отца от жестокой расправы из ревности

В Иркутской области школьник вырвался от убивавших его и отца мужчин
Владимир Седов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Иркутской области предстанут перед судом двое местных жителей, обвиняемых в попытке расправы над мужчиной и его сыном. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в начале мая 2025 года у житель г. Железногорск-Илимского захотел из ревности расправиться со знакомым. Для дела он привлек товарища и вместе они напали на мужчину, когда тот подъехал с сыном на парковку возле дома. Пока один удерживал потерпевшего на переднем сиденье, второй душил его строительными стяжками на глазах сына-школьника, сидевшего в салоне, которому в той ситуации чудом удалось выжить.

Школьник, несмотря на угрозы обвиняемых и их физическое превосходство, смог вырваться, выбраться из машины и позвать на помощь прохожих. В итоге преступники бросили жертву, не доведя злой умысел до конца, но позже были задержаны сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

