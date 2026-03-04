Реклама

Токаев поручил усилить защиту критической инфраструктуры одного типа

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить охрану объектов инфраструктуры в республике. Об этом заявил пресс-секретарь казахстанского лидера Аибек Смадияров в своем Telegram-канале.

Токаев поручил усилить работу по обеспечению безопасности объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также аэропорты, морские и речные порты. Курировать эту работу будет секретарь совета безопасности Казахстана.

О причинах такого шага не уточняется.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Тогда он заметил, что все конфликты должны решаться только путем дипломатии.

