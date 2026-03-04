Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствам

Президент США Дональд Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствамсреди последних президентов США, пишет Axios.

При президентстве Трампа США атаковали семь стран, в том числе Иран, Нигерию и Венесуэлу. В то же время ни один из последних американских президентов не отдавал такое количество приказов о нанесении военных ударов, как Трамп.

Издание также напомнило, что в ходе предвыборной кампании Трамп позиционировал себя как антивоенный кандидат. При этом в Белом доме утверждают он по-прежнему придерживается этой позиции: всегда прибегает к дипломатии, прежде чем действовать, однако «демонстрация подавляющей силы сама по себе является путем к прочному миру».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».