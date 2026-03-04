Реклама

01:27, 4 марта 2026Мир

Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствам

Axios: Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствамсреди последних президентов США, пишет Axios.

При президентстве Трампа США атаковали семь стран, в том числе Иран, Нигерию и Венесуэлу. В то же время ни один из последних американских президентов не отдавал такое количество приказов о нанесении военных ударов, как Трамп.

Издание также напомнило, что в ходе предвыборной кампании Трамп позиционировал себя как антивоенный кандидат. При этом в Белом доме утверждают он по-прежнему придерживается этой позиции: всегда прибегает к дипломатии, прежде чем действовать, однако «демонстрация подавляющей силы сама по себе является путем к прочному миру».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

