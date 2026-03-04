У россиянки вымогали пять миллионов рублей за возвращение дочери

В Подмосковье возбудили дело за вымогательство и похищение человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 17 февраля мошенники связались с 17-летней девушкой из Московской области через мессенджер и сообщили, что ее мать должна им денег. После чего убедили ее отправить им номер телефона матери и покинуть дом.

Затем злоумышленники отправили родительнице видеосообщение с угрозами, в котором потребовали перевести выкуп в размере пяти миллионов рублей за освобождение дочери. Они утверждали, что если не получат денег, то причинят вред девушке.

При этом сама пострадавшая со своим молодым человеком по указанию аферистов отправилась в Тулу, где позже подростков обнаружили и передали родителям.

Возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении человека.

