Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:09, 4 марта 2026Мир

Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

Украинку выдворили с Бали на полгода после проведения антироссийской акции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Уроженке Украины на полгода запретили въезд на Бали после того, как она провела антироссийскую акцию в виде «танца с цепями». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, все произошло еще 29 октября 2025 года. Женщина пришла в популярный район Убуд, где устроила «перформативную манифестацию». После этого ее задержали, а затем выдворили с острова на шесть месяцев.

При этом девушка пожаловалась, что некоторые из ее соотечественников даже не посочувствовали ее ситуации.

Ранее в Польше избили украинок, выкрикивая требования вернуться на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Американское командование назвало новое число ударов по Ирану

    ВСУ атаковали Донецк новым видом американского БПЛА

    Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

    Вассерман рассказал о мести Ирана Израилю и США

    Звезды популярнейшего телешоу не стало при загадочных обстоятельствах

    Врач опроверг вред ночных пробуждений

    На Западе удивились ответу Ирана на атаку США

    Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров

    Зеленскому стали чаще желать смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok