Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

Украинку выдворили с Бали на полгода после проведения антироссийской акции

Уроженке Украины на полгода запретили въезд на Бали после того, как она провела антироссийскую акцию в виде «танца с цепями». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, все произошло еще 29 октября 2025 года. Женщина пришла в популярный район Убуд, где устроила «перформативную манифестацию». После этого ее задержали, а затем выдворили с острова на шесть месяцев.

При этом девушка пожаловалась, что некоторые из ее соотечественников даже не посочувствовали ее ситуации.

Ранее в Польше избили украинок, выкрикивая требования вернуться на родину.