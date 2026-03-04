В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Сочи и Краснодара ввели ограничения на полеты

В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты 4 марта — речь идет о Сочи и Краснодаре. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, сообщение о запрете на прием и выпуск самолетов в Краснодаре появилось в 13:22 по московскому времени, а в Сочи — в 14:45. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

