14:55, 4 марта 2026Путешествия

В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Сочи и Краснодара ввели ограничения на полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты 4 марта — речь идет о Сочи и Краснодаре. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, сообщение о запрете на прием и выпуск самолетов в Краснодаре появилось в 13:22 по московскому времени, а в Сочи — в 14:45. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

Ранее одну минуту простоя аэропорта Дубая, закрытого из-за воздушных ударов Ирана, оценили в один миллион долларов (77 миллионов рублей). Уточняется, что данные подтвердили в самой авиагавани Dubai International Airport.

