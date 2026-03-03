В Германии назвали болванов у власти причиной проблем в стране

Германия оказалась в тупике из-за того, что власти страны проводят безответственную политику. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Слова политика приводит РИА Новости.

«Нас в одностороннем порядке загнали в тупик. И это просто потому, извините, что нами правят болваны, если говорить прямо», — сказала Вайдель. Она также назвала безответственной политику, которую проводило предыдущее правительство.

В частности, политик раскритиковала действия властей в области промышленной и миграционной политики и в сфере безопасности.

Ранее Вайдель выступила за возобновление поставок энергоресурсов из России. Она уточнила, что это способ вернуться к «надежному энергоснабжению» страны.