22:11, 3 марта 2026Мир

В Германии назвали болванов у власти причиной проблем в стране

Вайдель: Болваны у власти в Германии загнали страну в тупик
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Германия оказалась в тупике из-за того, что власти страны проводят безответственную политику. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Слова политика приводит РИА Новости.

«Нас в одностороннем порядке загнали в тупик. И это просто потому, извините, что нами правят болваны, если говорить прямо», — сказала Вайдель. Она также назвала безответственной политику, которую проводило предыдущее правительство.

В частности, политик раскритиковала действия властей в области промышленной и миграционной политики и в сфере безопасности.

Ранее Вайдель выступила за возобновление поставок энергоресурсов из России. Она уточнила, что это способ вернуться к «надежному энергоснабжению» страны.

