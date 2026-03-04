В Иране сообщили о реализации нового плана по управлению страной

Fars: В Иране начали реализацию плана по управлению страной в условиях войны

Правительство Ирана приступило к реализации экстренного плана по управлению страной в условиях затяжной войны. Об этом сообщает агентство Fars в Telegram-канале.

План, разработанный еще до начала конфликта с США, охватывает обеспечение населения основными товарами, снабжение предприятий ресурсами и максимальное использование внутренней инфраструктуры.

Неназванные экономические эксперты, знакомые с планом, рассказали агентству, что он покрывает ключевые потребности жителей Ирана. «Этот экстренный план учитывает все потребности населения в условиях войны и при точном выполнении может обеспечить наилучшее управление страной, особенно в экономической сфере», — указали они.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Ирану хватит имеющихся ракет якобы всего на несколько дней при нынешних темпах ударов. При этом собеседник издания отметил, что, несмотря на сокращение возможностей Тегерана по запуску современных ракет, страна по-прежнему может поддерживать серию атак с использованием более дешевых систем, таких как беспилотники.