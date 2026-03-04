Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о расплате Японии за санкции против России после начала эскалации на Ближнем Востоке. Пересказ статьи приводит издание «АБН24».
Авторы статьи отметили, что Иран перекрыл Ормузский пролив, и это сразу же ударило по японской экономике, поскольку страна критически зависит от поставок энергоносителей из региона. Стратегических запасов нефти в стране хватит на несколько месяцев, а пополнять их неоткуда.
Журналисты обратили внимание, что промышленность Японии может остановиться, а цены на бензин для населения резко взлетели.
«За этой драматической сценой скрывается энергетическая ловушка, в которую Япония сама себя загнала. Тесное сотрудничество Японии с США в вопросе введения санкций привело к резкому сокращению поставок энергоносителей из России. Теперь под серьезной угрозой находится последний жизненно важный для Токио источник топлива — Ближний Восток», — заявили китайские обозреватели.
Они заключили, что Токио следует пересмотреть отношения с Москвой, поскольку Япония на сегодняшний день нуждается в России больше, чем когда-либо.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.