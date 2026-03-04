В Китае рассказали о расплате за санкции против России после эскалации на Ближнем Востоке

Baijiahao: Япония поплатилась за санкции после эскалации на Ближнем Востоке

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о расплате Японии за санкции против России после начала эскалации на Ближнем Востоке. Пересказ статьи приводит издание «АБН24».

Авторы статьи отметили, что Иран перекрыл Ормузский пролив, и это сразу же ударило по японской экономике, поскольку страна критически зависит от поставок энергоносителей из региона. Стратегических запасов нефти в стране хватит на несколько месяцев, а пополнять их неоткуда.

Журналисты обратили внимание, что промышленность Японии может остановиться, а цены на бензин для населения резко взлетели.

«За этой драматической сценой скрывается энергетическая ловушка, в которую Япония сама себя загнала. Тесное сотрудничество Японии с США в вопросе введения санкций привело к резкому сокращению поставок энергоносителей из России. Теперь под серьезной угрозой находится последний жизненно важный для Токио источник топлива — Ближний Восток», — заявили китайские обозреватели.

Они заключили, что Токио следует пересмотреть отношения с Москвой, поскольку Япония на сегодняшний день нуждается в России больше, чем когда-либо.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

