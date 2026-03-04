В Китае рассказали об использовании Ираном российского опыта СВО в борьбе с Израилем и США

Sohu: Иран использовал опыт СВО в борьбе против Израиля и США

Журналисты китайского издания Sohu рассказали об использовании Ираном российского опыта проведения специальной военной операции (СВО) в борьбе с Израилем и США.

Обозреватели отметили, что Тегеран полагается на количественное преимущество недорогого вооружения типа беспилотнков, чтобы перегружать и прорывать системы противовоздушной обороны (ПВО). По мнению авторов статьи, если против дешевого дрона выпускается многомиллионная ракета, противник уже проиграл.

«Тегеран подражает России: важно не столько уничтожение цели, сколько истощение средств противовоздушной обороны противника. Эта логика "побеждать количественным преимуществом" превратила современные воздушные бои в мясорубку для перемалывания высококлассного вооружения», — написали китайские журналисты.

По их словам, когда ПВО перегружено дронами, выпускаются дорогие баллистические ракеты. Украинский конфликт показал, что даже при наличии многоуровневой системы ПВО, она не может выдерживать высокоинтенсивные атаки, добавили авторы материала.

Они заключили, что логика таких ударов заключается в том, чтобы противник понял бесполезность сопротивления, и задались вопросом, сможет ли американское вооружение защитить страны Ближнего Востока.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

