В Кремле призвали МОК объяснить двойные стандарты в отношении России, Израиля и США

Песков призвал МОК объяснить двойные стандарты по отношении к РФ, Израилю и США

Международный олимпийский комитет (МОК) должен объяснить двойные стандарты по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, участвующих в военном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Матч ТВ».

«Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — сообщил он, прокомментировав заявление МОК.

Ранее стало известно, что МОК не будет отстранять израильских и американских спортсменов на фоне конфликта с Ираном. Как утверждают в комитете, «в мире, потрясенном конфликтами (...), МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир». Исполнительный комитет организации также отметил нейтралитет олимпийского движения.