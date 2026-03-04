Реклама

12:11, 4 марта 2026Спорт

В Кремле призвали МОК объяснить двойные стандарты в отношении России, Израиля и США

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) должен объяснить двойные стандарты по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, участвующих в военном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Матч ТВ».

«Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — сообщил он, прокомментировав заявление МОК.

Ранее стало известно, что МОК не будет отстранять израильских и американских спортсменов на фоне конфликта с Ираном. Как утверждают в комитете, «в мире, потрясенном конфликтами (...), МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир». Исполнительный комитет организации также отметил нейтралитет олимпийского движения.

