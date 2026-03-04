В Кремле заявили об отсутствии просьб увеличить поставки нефти и газа в ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) не обращались к России за увеличением поставки нефти и газа. Об отсутствии подобных просьб заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости

По словам представителя Кремля, после перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке европейские страны не обращались за помощью к Москве.

«Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия и та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба"», — добавил он.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле главу венгерского МИД Петера Сийярто. Они обсудят ряд вопросов, в том числе ситуацию с поставками нефти.

Перекрытие Ираном пролива, который является единственным выходом из Персидского залива и через который транспортируется около 20 процентов мировой нефти, уже привело к подорожанию газа и нефти в мире. Если блокада продолжится, все больше стран перейдут от сокращения добычи к запасанию сырья, что может привести к дальнейшему ралли цен на рынке. Иран уже пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель.