В Пентагоне ответили на вопрос о проблемах с Россией и Китаем

Хегсет: У США проблемы с ядерными амбициями Ирана, а не с Россией и Китаем

У США проблемы не с Россией и Китаем, а с якобы желанием Ирана обладать ядерным оружием. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, которую вел телеканал Fox News.

«Наша проблема не в них [России и Китае], а в ядерных амбициях Ирана», — прокомментировал он реакцию Москвы и Пекина на боевые действия Вашингтона против Тегерана.

По словам Хегсета, у США «нет послания» для России в вопросе конфликта с Ираном. Он добавил, что позиция Москвы в данном случае «не является главным фактором».

Ранее Хегсет заявил, что США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Он отметил, что Вашингтон готов вести боевые действия столько, сколько потребуется.