Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 4 марта 2026Мир

В Пентагоне ответили на вопрос о проблемах с Россией и Китаем

Хегсет: У США проблемы с ядерными амбициями Ирана, а не с Россией и Китаем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

У США проблемы не с Россией и Китаем, а с якобы желанием Ирана обладать ядерным оружием. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, которую вел телеканал Fox News.

«Наша проблема не в них [России и Китае], а в ядерных амбициях Ирана», — прокомментировал он реакцию Москвы и Пекина на боевые действия Вашингтона против Тегерана.

По словам Хегсета, у США «нет послания» для России в вопросе конфликта с Ираном. Он добавил, что позиция Москвы в данном случае «не является главным фактором».

Ранее Хегсет заявил, что США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Он отметил, что Вашингтон готов вести боевые действия столько, сколько потребуется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    В 2025 в тотальных ДТП россияне чаще уничтожали «китайцев» и Lada

    Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok