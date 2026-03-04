Реклама

12:32, 4 марта 2026Экономика

В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

Пархоменко: Блокировка Ормузского пролива приведет к росту спроса на нефть из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке приведет к росту спроса на нефть из РФ. Позитив для российских экспортеров увидел директор Центра подготовки и аттестации плавсостава Морского института Севастопольского госуниверситета, специалист по географии водных путей Вячеслав Пархоменко, его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, проблемы с навигацией через главную транспортную артерию для энергоресурсов стран Персидского залива может привести к дефициту топлива в ряде стран.

«Например, Китай, в основном, получает нефть из Ирана. Следующая — Индия. <…> Если не будет поступать нефть в тот же Китай и Индию через Ормузский пролив, вероятнее всего, востребованность нашей нефти и газа для Китая и Индии будет возрастать. В этом отношении возможны какие-то положительные аспекты для Российской Федерации», — пояснил Пархоменко.

Перекрытие Ираном пролива, который является единственным выходом из Персидского залива и через который транспортируется около 20 процентов мировой нефти, уже привело к подорожанию газа и нефти в мире.

Как заявил соучредитель и главный аналитик Kayrros Антуан Хальф, если блокада пролива продолжится, все больше стран перейдут к сокращению добычи и будут запасать сырье. В перспективе это может привести к дальнейшему ралли цен на рынке. Иран в свою очередь пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель.

