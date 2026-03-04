Реклама

13:46, 4 марта 2026

В России назвали атаку на Иран «верхом попрания прав человека»

Москалькова назвала атаку Израиля и США на Иран верхом попрания прав человека
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала атаку на Иран «верхом попрания прав человека». Слова омбудсмена приводит РИА Новости.

Москалькова считает действия Израиля и США военной агрессией, нарушающей международное право. «В результате имеются погибшие дети, мирное население», — подчеркнула она в ходе заседания Совфеда.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что в текущем конфликте на Ближнем Востоке нет хорошего сценария, какие меры ни принимал бы президент Дональд Трамп. По словам Новикова, стремление войти в суверенную страну и устроить там «счастливую жизнь» — это такая же провокационная глупость, как атака на государство в расчете на то, что со временем там все само собой образуется.

Публицист Сергей Колясников, в свою очередь, предрек жителям Ирана страшное будущее. По его словам, скоро им придется «прятаться от озверевших банд, пытаясь найти еду и воду в развалинах». Он назвал действия США «геноцидом повязанной коалиции Эпштейна».

