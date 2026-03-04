В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

Мать найденного в Ленобласти подростка: Сын носил чужие очки и одежду

Мать 17-летнего подростка, который исчез в Ленинградской области после общения с мошенниками, раскрыла деталь, которая затрудняла его поиски. Россиянка, приехав за сыном в отдел полиции, увидела, что он носил чужие очки и одежду. Об этом стало известно «Фонтанке».

В семье пояснили, что поисковая операция длилась неделю. По ее словам, несовершеннолетний после спасения сотрудниками правоохранительных органов вел себя необычно. Он был напуган и растерян.

Женщина подчеркнула, что оперативники не применяли силу по отношению к ее ребенку. «Мне дали пообщаться с ним 5 минут, но я ничего у него не спросила, потому что я стояла, рыдала и просто обнимала его. Не кричала ничего», — поделилась она.

Мать рассказала, что сын находился под влиянием мошенников. Неизвестные убедили юношу, что попавшаяся в прошлом на удочку аферистов его младшая сестра якобы отправила деньги на финансирование запрещенных организаций, за что ответственность придется нести другим членам семьи.

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, заверили правоохранители.

О его исчезновении сообщалось ранее. Мать подчеркнула, что сын съехал с их квартиры и проживал отдельно с осени прошлого года. При этом подросток продолжал поддерживать связь с семьей. Родительница забила тревогу, когда юноша начал игнорировать ее сообщения и звонки.