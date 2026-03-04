Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 4 марта 2026Россия

В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

Мать найденного в Ленобласти подростка: Сын носил чужие очки и одежду
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мать 17-летнего подростка, который исчез в Ленинградской области после общения с мошенниками, раскрыла деталь, которая затрудняла его поиски. Россиянка, приехав за сыном в отдел полиции, увидела, что он носил чужие очки и одежду. Об этом стало известно «Фонтанке».

В семье пояснили, что поисковая операция длилась неделю. По ее словам, несовершеннолетний после спасения сотрудниками правоохранительных органов вел себя необычно. Он был напуган и растерян.

Женщина подчеркнула, что оперативники не применяли силу по отношению к ее ребенку. «Мне дали пообщаться с ним 5 минут, но я ничего у него не спросила, потому что я стояла, рыдала и просто обнимала его. Не кричала ничего», — поделилась она.

Мать рассказала, что сын находился под влиянием мошенников. Неизвестные убедили юношу, что попавшаяся в прошлом на удочку аферистов его младшая сестра якобы отправила деньги на финансирование запрещенных организаций, за что ответственность придется нести другим членам семьи.

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, заверили правоохранители.

О его исчезновении сообщалось ранее. Мать подчеркнула, что сын съехал с их квартиры и проживал отдельно с осени прошлого года. При этом подросток продолжал поддерживать связь с семьей. Родительница забила тревогу, когда юноша начал игнорировать ее сообщения и звонки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    КСИР атаковал ракетами американский эсминец

    Россиянам назвали необычный способ борьбы с головной болью

    Жители страны БРИКС останутся без газа для приготовления пищи

    Натурализованный американец Уайлд оценил решение Вонн участвовать в ОИ с тяжелой травмой

    Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

    В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

    Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

    В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

    Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok