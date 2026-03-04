Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 4 марта 2026Наука и техника

В США испугались «столкновения цивилизаций» и захотели власть над всем Мировым океаном

Лейтенант-коммандер Вандененгель: США нужен полный контроль над Мировым океаном
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Военно-морским силам (ВМС) США нужен полный контроль над Мировым океаном, утверждает в статье для «Трудов Военно-морского института Соединенных Штатов» лейтенант-коммандер ВМС США Джефф Вандененгель.

Автор рассматривает концепцию американского социолога и политолога Сэмюэля Хантингтона, известного, в частности, в качестве автора произведения «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка», опубликованного в последнем десятилетии XX века. Вандененгель вспоминает другой труд американского классика — статью «Национальная политика и трансокеанский флот», вышедшую в свет в 1954 году в «Трудах». Лейтенант-коммандер в своей статье, получившей заголовок «Национальная политика и панокеанский флот», предлагает скорректировать концепцию Хантингтона.

«Эпоха трансокеанского флота, ориентированного на проецирование силы [на берег] с незащищенных морей, закончилась. Началась новая эра панокеанского флота, ориентированного на контроль над морем и его блокирование», — говорится в публикации Вандененгеля.

По его мнению, перед ВМС США «стоит задача установить контроль над морем, чтобы обеспечить беспрепятственное движение дружественных вооруженных сил и торговли, одновременно препятствуя такому же движению противника». «В частности, ВМС должны быть способны предотвратить важнейшую амбицию Китая — захват Тайваня. Таким образом, торговля, богатство и могущество США, предотвращение китайской гегемонии в Азии и, в конечном итоге, безопасность территории США — все это зависит от правильной военно-морской стратегии и структуры сил», — уверяет автор.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Лейтенант-коммандир отмечает, что ВМС США следует реализовать концепцию господства на море, предложенную американским военно-морским теоретиком Альфредом Мэхэном, согласно которому именно морская сила становится решающим фактором мирового влияния. Согласно Вандененгелю, для панокеанского флота лучшим оружием являются ракеты, которые бы переносились сравнительно небольшими распределенными по океану платформами. В таком подходе, согласно автору, Военно-воздушным и Сухопутным силам США отводится дополнительная, а не основная, роль.

Основной угрозой для господства ВМС США Вандененгель счел конкуренцию со стороны ВМС Китая, а также российские атомные подводные лодки, оснащенные современными гиперзвуковыми ракетами. Считая Армию России сильнейшими в мире сухопутными силами, автор заметил, что она не представляет непосредственной угрозы для США, поскольку те отделены от ведущих держав Мировым океаном.

В феврале издание TWZ заметило, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перебрасываемой Вашингтоном на Ближний Восток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Зеленскому стали чаще желать смерти

    Блогершу Лерчек госпитализировали в онкореанимацию

    Американскому сенатору стало «страшнее, чем когда либо» после брифинга по Ирану

    Одна связанная с нижним бельем привычка женщины натолкнула ее бойфренда на мысль об измене

    В Иране заявили о поражении американского эсминца

    Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану

    Из Дубая в Москву вылетел первый с начала конфликта рейс Emirates

    Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

    42-летняя сотрудница школы совратила 15-летнего подростка и насиловала его все лето

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok