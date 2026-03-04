Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 4 марта 2026Экономика

В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

Японский депутат Судзуки: Токио нужен стабильный импорт энергоресурсов из России
Кирилл Луцюк

Фото: Council.gov.ru / Wikimedia

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки оценил выгоды от приобретения Японией российских углеводородов. Парламентария процитировало ТАСС.

Как полагает законодатель, Токио необходимо сотрудничать с Россией в данном вопросе, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение азиатской страны в будущем. Он напомнил, что в настоящее время примерно десять процентов японского импорта энергоносителей приходится именно на российские поставки.

Судзуки также обратил внимание, что Япония может получить российские углеводороды всего за полсуток, в то время как доставка с Ближнего Востока занимает почти два месяца.

Кроме того, депутат считает, что страна должна выступить против антироссийских экономических санкций.

Ранее сообщалось, что проблемы с проходом нефтяных и газовых танкеров через Ормузский пролив чреваты серьезными рисками для экономики Японии. Более 90 процентов импорта ее нефти поступает именно по этому маршруту. В самой же Японии запасов данного углеводорода должно хватить на 254 дня. Кроме того, резкое подорожание энергоносителей может нанести ощутимый экономический ущерб Японии, которая и так пытается преодолеть затяжной период инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok