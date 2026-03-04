Японский депутат Судзуки: Токио нужен стабильный импорт энергоресурсов из России

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки оценил выгоды от приобретения Японией российских углеводородов. Парламентария процитировало ТАСС.

Как полагает законодатель, Токио необходимо сотрудничать с Россией в данном вопросе, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение азиатской страны в будущем. Он напомнил, что в настоящее время примерно десять процентов японского импорта энергоносителей приходится именно на российские поставки.

Судзуки также обратил внимание, что Япония может получить российские углеводороды всего за полсуток, в то время как доставка с Ближнего Востока занимает почти два месяца.

Кроме того, депутат считает, что страна должна выступить против антироссийских экономических санкций.

Ранее сообщалось, что проблемы с проходом нефтяных и газовых танкеров через Ормузский пролив чреваты серьезными рисками для экономики Японии. Более 90 процентов импорта ее нефти поступает именно по этому маршруту. В самой же Японии запасов данного углеводорода должно хватить на 254 дня. Кроме того, резкое подорожание энергоносителей может нанести ощутимый экономический ущерб Японии, которая и так пытается преодолеть затяжной период инфляции.