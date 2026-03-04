Ведущая шоу «Голос» упала со сцены во время съемок

Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос»

Известная российская телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос» на Первом канале. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным», — написала Чурикова. Ведущая добавила, что на съемочной площадке был врач, который дал ей обезболивающее.

Позже Чурикова добавила, что посетила травматолога. «Рентген и УЗИ сделала. Ушиб», — поделилась она результатами обследований. Она также поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.

Ранее участник шоу «Британия ищет таланты» Манхо Хан упал со сцены на оператора во время выступления. После падения артист быстро поднялся и вернулся на сцену.

До этого телеведущий Райан Сикрест упал на съемках шоу «Колесо фортуны». Он потерял равновесие, побежав за головкой сыра в студии.