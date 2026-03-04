Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:58, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Ведущая шоу «Голос» упала со сцены во время съемок

Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Яна_Чу»

Известная российская телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос» на Первом канале. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным», — написала Чурикова. Ведущая добавила, что на съемочной площадке был врач, который дал ей обезболивающее.

Позже Чурикова добавила, что посетила травматолога. «Рентген и УЗИ сделала. Ушиб», — поделилась она результатами обследований. Она также поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.

Ранее участник шоу «Британия ищет таланты» Манхо Хан упал со сцены на оператора во время выступления. После падения артист быстро поднялся и вернулся на сцену.

До этого телеведущий Райан Сикрест упал на съемках шоу «Колесо фортуны». Он потерял равновесие, побежав за головкой сыра в студии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    В 2025 в тотальных ДТП россияне чаще уничтожали «китайцев» и Lada

    Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok