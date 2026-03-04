Volkswagen получил в России ОТТС на одну модель

Quto: В России сертифицировали пикап Volkswagen Amarok

Volkswagen получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пикап Amarok для российского рынка. Инициатором выступило ООО «Фольксваген Груп Рус», сообщает издание Quto. В качестве производственной площадки указан завод немецкого концерна, расположенный в Аргентине.

Из документации следует, что покупателям предложат на выбор несколько силовых агрегатов. Начальные версии пикапа укомплектуют двумя вариантами двухлитрового турбодизеля. Первый развивает 140 лошадиных сил и 340 Ньютон-метров крутящего момента, второй — 180 лошадиных сил и 400 Ньютон-метров.

Для более дорогих исполнений предусмотрен трехлитровый турбодизельный V6 в двух вариантах — мощностью 204 лошадиные силы и 500 Ньютон-метров или 225 «лошадей» и 550 Ньютон-метров. В пару к моторам предложат шестиступенчатую «механику» или восьмиступенчатый «автомат». Привод может быть как задним, так и полным.

Volkswagen ушел с российского рынка в 2022 году. До сих пор нет никакой информации о его возвращении.

