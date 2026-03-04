Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:49, 4 марта 2026Авто

Volkswagen получил в России ОТТС на одну модель

Quto: В России сертифицировали пикап Volkswagen Amarok
Марина Аверкина

Фото: Laurent Sanson / Globallookpress.com

Volkswagen получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пикап Amarok для российского рынка. Инициатором выступило ООО «Фольксваген Груп Рус», сообщает издание Quto. В качестве производственной площадки указан завод немецкого концерна, расположенный в Аргентине.

Из документации следует, что покупателям предложат на выбор несколько силовых агрегатов. Начальные версии пикапа укомплектуют двумя вариантами двухлитрового турбодизеля. Первый развивает 140 лошадиных сил и 340 Ньютон-метров крутящего момента, второй — 180 лошадиных сил и 400 Ньютон-метров.

Для более дорогих исполнений предусмотрен трехлитровый турбодизельный V6 в двух вариантах — мощностью 204 лошадиные силы и 500 Ньютон-метров или 225 «лошадей» и 550 Ньютон-метров. В пару к моторам предложат шестиступенчатую «механику» или восьмиступенчатый «автомат». Привод может быть как задним, так и полным.

Volkswagen ушел с российского рынка в 2022 году. До сих пор нет никакой информации о его возвращении.

Ранее российские автовладельцы назвали недоработки почти идеального китайского кроссовера Changan CS55 Plus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok