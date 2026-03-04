Реклама

16:03, 4 марта 2026

Врач предупредила о развитии рака из-за употребления пива

Врач Тен: Злоупотребление пивом повышает у женщин риск развития рака груди
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ENZELEN / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Видновской больницы Минздрава Московской области Зарема Тен в беседе с NEWS.ru предупредила женщин о вреде злоупотребления пивом.

Она отметила, что избыток фитоэстрогенов, которые содержатся в этом алкогольном напитке, приводят к нарушениям в гормональной системе. Врач уточнила, что внешне это может проявляться огрубением голоса и появлением нежелательных волос на теле.

«Но главное — нарушается естественный гормональный цикл, возникают гинекологические заболевания, повышается риск бесплодия и невынашивания беременности», — подчеркнула специалистка. Также она обратила внимание, что алкоголь является канцерогеном и повышает риск развития рака молочной железы у женщин.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Бен Шепард во время прямого эфира выбежал в паб, после чего принес бокал пива коллеге Анджеле Сканлон.

