Врач предупредила о развитии рака из-за употребления пива

Врач Тен: Злоупотребление пивом повышает у женщин риск развития рака груди

Терапевт Видновской больницы Минздрава Московской области Зарема Тен в беседе с NEWS.ru предупредила женщин о вреде злоупотребления пивом.

Она отметила, что избыток фитоэстрогенов, которые содержатся в этом алкогольном напитке, приводят к нарушениям в гормональной системе. Врач уточнила, что внешне это может проявляться огрубением голоса и появлением нежелательных волос на теле.

«Но главное — нарушается естественный гормональный цикл, возникают гинекологические заболевания, повышается риск бесплодия и невынашивания беременности», — подчеркнула специалистка. Также она обратила внимание, что алкоголь является канцерогеном и повышает риск развития рака молочной железы у женщин.

