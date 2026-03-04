Реклама

12:07, 4 марта 2026Бывший СССР

ВС России усилили удары по одному типу объектов на Украине

ВС России усилили удары по железнодорожной инфраструктуре на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России усилили удары по железнодорожной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армия России усиливает удар по логистике врага: Под ударом железнодорожная инфраструктура. (...) В среднем, как утверждается, происходит около шести ударов в сутки по логистической инфраструктуре», — пишут авторы канала, ссылаясь на данные компании «Укрзализныця».

Отмечается, что с начала марта на Украине поврежден 41 объект железнодорожной инфраструктуры, включая 17 единиц подвижного состава.

Ранее сообщалось, что Российские войска ударами фугасных авиабомб уничтожили использовавшийся Вооруженными силами Украины мост в Запорожье.

