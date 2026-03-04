ВС России усилили удары по одному типу объектов на Украине

Вооруженные силы (ВС) России усилили удары по железнодорожной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Армия России усиливает удар по логистике врага: Под ударом железнодорожная инфраструктура. (...) В среднем, как утверждается, происходит около шести ударов в сутки по логистической инфраструктуре», — пишут авторы канала, ссылаясь на данные компании «Укрзализныця».
Отмечается, что с начала марта на Украине поврежден 41 объект железнодорожной инфраструктуры, включая 17 единиц подвижного состава.
Ранее сообщалось, что Российские войска ударами фугасных авиабомб уничтожили использовавшийся Вооруженными силами Украины мост в Запорожье.