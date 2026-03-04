Реклама

Россия
06:51, 4 марта 2026Россия

ВСУ атаковали электропоезд в российском регионе

Богомаз: ВСУ ударили по электропоезду в Брянской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 марта атаковали электропоезд в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», — написал чиновник.

Он уточнил, что в результате удара была повреждена кабина машиниста. Движение поездов нарушено не было, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Вечером 3 марта стало известно, что ВСУ ударили по производственному предприятию в Белгородской области.

