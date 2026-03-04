Японцы захотели белого медведя из России и согласились поменяться на капибар

Замдиректора зоопарка Китамура: Япония поменяет капибар на белого медведя из РФ

Японский зоопарк Токусима захотел получить белого медведя из России и согласился поменять животное на капибар, об этом рассказал замдиректора зоопарка Нариоми Китамура, его слова приводит РИА Новости.

Зоопарк Токусима занимает одно из первых мест в Японии по числу популярных грызунов, однако у них нет самца белого медведя, только самка, и ей необходим партнер для размножения.

«Мы должны были получить самца для размножения из зоопарка Йокогамы, но он ушел на небеса. Это был полярный медведь Гого, который, кстати, тоже был российского происхождения, родился в российском зоопарке. Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда», — рассказал Китамура.

Ранее сообщалось, что в российских зоопарках возник дефицит капибар. Как рассказал директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов Сергей Писарев, теперь капибара крайне популярна, поэтому многие зоопарки стали поддерживать тренд и приобретать ее в свои коллекции. Проблема заключается в том, что в России очень мало зоопарков, где капибары могут размножаться.

