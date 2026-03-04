Захарова поинтересовалась, можно ли в Молдавии посмотреть фильм «Терминатор»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, можно ли в Молдавии в условиях запрета российских военно-исторических фильмов, якобы «пропагандирующих войну», посмотреть фильм «Терминатор». Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нельзя показывать "Летят журавли", "А зори здесь тихие". Я не шучу, это так и есть. (...) У меня, кстати, вопрос. А "Терминатора" можно в Молдавии показывать? Он ничего там плохого не пропагандирует?» — спросила дипломат.

Захарова отметила, что запрет российских фильмов исторической тематики представляет собой плевок в лицо молдаванам, чьи предки защищали свою землю.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешний курс действующего президента Майи Санду может привести к распаду страны. По словам политика, большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус страны и сохранение ее государственности.