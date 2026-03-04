Захарова прокомментировала данные о передаче Украине ядерного оружия

Захарова: Москва не принимает попытки отрицать планы по передаче ЯО Украине

Москва не принимает попытки Лондона и Парижа отрицать планы по передаче Украине ядерного оружия. Об этом рассказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Попытки Лондона и Парижа отрицать достоверность указанной информации мы не принимаем», — рассказала Захарова.

По ее словам, Великобритания и Франция отреагировали по дипломатическим каналам на данные Службы внешней разведки России (СВР).

Ранее в СВР заявили, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявлял, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии.