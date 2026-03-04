В Мексике женщины спасли двух предвещающих катаклизмы сельдяных королей

В курортном городе Кабо-Сан-Лукас, Мексика, две женщины из США спасли оказавшихся на берегу сельдяных королей. Об этом пишет Jam Press.

Одна из спасательниц, Моника Петтингер, рассказала, что они отдыхали на пляже с семьей. Вдруг ее золовка Кэти заметила нечто извивающееся на песке. По словам Моники, она даже не успела понять, что это, как Кэти уже добежала до существа и принялась толкать его в воду.

Оказалось, что на берег вынесло трехметрового сельдяного короля, считающегося предвестником катаклизмов. Он так сильно бился о землю, что у него оторвался хвост. Тем не менее Кэти продолжала тащить его в море, и Моника стала ей помогать. Справившись с этим, женщины уже собирались уходить, но внезапно увидели еще одного сельдяного короля.

По словам Моники, рыбы пытались вернуться на мелководье, однако им с Кэти удалось оттолкнуть их на достаточную глубину. Сельдяные короли уплыли. «Ни один из них не выглядел достаточно здоровым», — призналась женщина.

Сельдяные короли проводят большую часть жизни на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы.

У зловещей репутации сельдяных королей есть возможное научное объяснение. Так, японский геолог Киеси Вадацуми предполагал, что эти рыбы могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит, поскольку обитают близко к морскому дну. Это, на его взгляд, и позволяет сельдяным королям «предсказывать» стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Тасмания местный житель по имени Томи Чисман нашел на пляже редкого сельдяного короля. По его словам, огромная особь выглядела необычно: она красиво переливалась на солнце, а плавники напоминали веера.