Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:16, 4 марта 2026Из жизни

Женщины спасли двух предвещающих катаклизмы сельдяных королей

В Мексике женщины спасли двух предвещающих катаклизмы сельдяных королей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В курортном городе Кабо-Сан-Лукас, Мексика, две женщины из США спасли оказавшихся на берегу сельдяных королей. Об этом пишет Jam Press.

Одна из спасательниц, Моника Петтингер, рассказала, что они отдыхали на пляже с семьей. Вдруг ее золовка Кэти заметила нечто извивающееся на песке. По словам Моники, она даже не успела понять, что это, как Кэти уже добежала до существа и принялась толкать его в воду.

Оказалось, что на берег вынесло трехметрового сельдяного короля, считающегося предвестником катаклизмов. Он так сильно бился о землю, что у него оторвался хвост. Тем не менее Кэти продолжала тащить его в море, и Моника стала ей помогать. Справившись с этим, женщины уже собирались уходить, но внезапно увидели еще одного сельдяного короля.

По словам Моники, рыбы пытались вернуться на мелководье, однако им с Кэти удалось оттолкнуть их на достаточную глубину. Сельдяные короли уплыли. «Ни один из них не выглядел достаточно здоровым», — призналась женщина.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
«Жизнь будто остановилась» Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
«Жизнь будто остановилась»Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
6 декабря 2019

Сельдяные короли проводят большую часть жизни на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы.

У зловещей репутации сельдяных королей есть возможное научное объяснение. Так, японский геолог Киеси Вадацуми предполагал, что эти рыбы могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит, поскольку обитают близко к морскому дну. Это, на его взгляд, и позволяет сельдяным королям «предсказывать» стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Тасмания местный житель по имени Томи Чисман нашел на пляже редкого сельдяного короля. По его словам, огромная особь выглядела необычно: она красиво переливалась на солнце, а плавники напоминали веера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    КСИР атаковал ракетами американский эсминец

    Россиянам назвали необычный способ борьбы с головной болью

    Жители страны БРИКС останутся без газа для приготовления пищи

    Натурализованный американец Уайлд оценил решение Вонн участвовать в ОИ с тяжелой травмой

    Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

    В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

    Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

    В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

    Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok