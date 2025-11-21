Из жизни
15:56, 21 ноября 2025Из жизни

Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

Трехметрового сельдяного короля, предвещающего беды, вынесло на берег Австралии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dotted Yeti / Shutterstock / Fotodom

В австралийском штате Тасмания местный житель по имени Томи Чисман нашел на пляже редкого сельдяного короля. Об этом пишет The Guardian.

Чисман рассказал, что выгуливал на берегу собак, как вдруг заметил у воды что-то серебристое, вокруг чего летали чайки. Подойдя поближе, мужчина понял, что это трехметровая рыба. По его словам, огромная особь выглядела необычно: она красиво переливалась на солнце, а плавники напоминали веера.

Профессор из Университета Маккуори определил, что на берег вынесло сельдяного короля. Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы. Так, в японском фольклоре их называли вестниками морского бога.

Узнав об этом, Чисман не насторожился. По его словам, день, в который он нашел рыбу, прошел хорошо.

Японский геолог Киеси Вадацуми предполагал, что эти рыбы могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит, поскольку обитают близко к морскому дну. Это, на его взгляд, и позволяет сельдяным королям «предсказывать» стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что сельдяного короля вынесло на Филиппинах в провинции Восточный Миндоро. Местный рыбак рассказал, что видел, как рыба поднялась из глубин моря у самого берега, пыталась плыть, но потом перестала двигаться.

