21:08, 22 октября 2025Из жизни

Предвещающую катаклизмы огромную рыбу вынесло на берег

Brigada News: Трехметрового сельдяного короля вынесло на берег на Филиппинах
Никита Савин
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Lokman Hamid / Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах в провинции Восточный Миндоро на берег вынесло сельдяного короля — редкую рыбу, якобы предвещающую катаклизмы. Об этом сообщает Brigada News.

Огромную рыбу длиной около трех с половиной метров заметили на пляже в муниципалитете Рохас. Позже местный рыбак рассказал, что видел, как сельдяной король поднялся из глубин моря у самого берега, пытался плыть, но потом перестал двигаться.

Появление необычной рыбы привлекло на пляж множество людей. Многих напугало трехметровое существо. Муниципальное управление сельского хозяйства зафиксировало находку и передало сельдяного короля ученым для изучения.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змеевидное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее индийские рыбаки случайно поймали сельдяного короля в штате Тамилнад. Рыба попалась им в сети вместе с другим уловом.

