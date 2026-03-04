Жителю Москвы придется ответить за бобра

Хозяин ответит за нападение своей собаки на краснокнижного бобра в Москве

В Москве мужчина стал фигурантом дела об административном правонарушении из-за своей собаки. Об этом со ссылкой на столичный департамент природопользования сообщает ТАСС.

По данным следствия, пес подозреваемого гулял без намордника в Нагатинском затоне и встретил бобра. Быстрая схватка двух млекопитающих закончилась победой собаки. Поскольку бобр занесен в Красную книгу столицы как редкий и уязвимый в условиях города вид, виновного привлекут к ответственности с обязательной выплатой ущерба, причиненного окружающей среде.

Ранее ветеринарный врач, аспирант департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института (АТИ) РУДН, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова призвала москвичей выгуливать собак на поводках. По словам специалиста, жертвами охотничьего инстинкта питомцев могут стать ежи, белки, молодые бобры, а также лосята.