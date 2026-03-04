Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 4 марта 2026Силовые структуры

Жителю Москвы придется ответить за бобра

Хозяин ответит за нападение своей собаки на краснокнижного бобра в Москве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве мужчина стал фигурантом дела об административном правонарушении из-за своей собаки. Об этом со ссылкой на столичный департамент природопользования сообщает ТАСС.

По данным следствия, пес подозреваемого гулял без намордника в Нагатинском затоне и встретил бобра. Быстрая схватка двух млекопитающих закончилась победой собаки. Поскольку бобр занесен в Красную книгу столицы как редкий и уязвимый в условиях города вид, виновного привлекут к ответственности с обязательной выплатой ущерба, причиненного окружающей среде.

Ранее ветеринарный врач, аспирант департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института (АТИ) РУДН, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова призвала москвичей выгуливать собак на поводках. По словам специалиста, жертвами охотничьего инстинкта питомцев могут стать ежи, белки, молодые бобры, а также лосята.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok