Азербайджан выдвинул требования к Ирану после атаки беспилотников

Байрамов: Азербайджан ожидает от Ирана извинений после атаки БПЛА на Нахичевань

Баку ожидает от Тегерана извинения после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахичевань, столицу одноименной автономии в составе Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает Telegram-канал Minval Politika.

«Баку ожидает от Ирана извинений в связи с атакой, предоставления в кратчайшие сроки разъяснений по итогам расследования, а также принятия необходимых мер для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — передает издание слова Байрамова.

Представитель Баку указал Аракчи на противоречие атак на территорию Азербайджана нормам и принципам международного права. Он подчеркнул, что это может способствовать росту напряженности в регионе.

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов на территорию страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани.