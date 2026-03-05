Белорусская оппозиция захотела найти «Орешник»

Оппозиция Белоруссии пытается найти «Орешник» в республике

Оппозиция Белоруссии за рубежом пытается найти российский ракетный комплекс «Орешник» в республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами оппозиции.

«Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства "Орешника"», — сообщает собеседник.

Уточняется, что разведки Польши, Литвы и Украины не располагают точной информацией о местах расположения «Орешника» на территории Белоруссии. Об этом также не знают и представители оппозиции.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.